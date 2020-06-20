﻿
Gençler Deplasmanda Yine Kazanamadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLER DEPLASMANDA YİNE KAZANAMADI

Gençler Deplasmanda Yine Kazanamadı

Süper Lig’in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

196 Okunma

 Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 lık skorla mağlup evden Kayserispor'un golleri 36. Dakikada Pedro Mendes, 89. dakikada Artem Kravets tarafından kaydedildi.

TAKIMLARIN İLK 11 LERİ:

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Stum), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel), Campanharo, Djedje, Mensah, Henrique (Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Krevets)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Halil İbrahim, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Fabricio, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Özdemir, Giovanni Sio (Dk. 90 Rahmetullah), Stancu

GOLLER: Dk. 36 Henrique, Dk. 89 Krevets (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Campanharo, Lung, Krevets, Cenk (Hes Kablo Kayserispor) - Giovanni Sio, Fabricio, Berat (Gençlerbirliği)10'uncu dakikada
Sağ kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında Mesanovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin şutunda top yandan auta çıktı.

16’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Mensah ortasını yaptı. Mesanovic’in şutunda top auta gitti.

36'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sio’nun şutunda kaleci Lung topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

65'inci dakikada konuk ekip sağ kanattan kornerde kazandı. Ayite’nin kullandığı köşe vuruşunda Stancu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

89'uncu dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdikten sonra pasını Krevets’e aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.
''İyi Oynadık Ama Gol Atamadık''
Mustafa Reşit Akçay ne söyledi?
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan Yeni Açıklamalar
Gençlerbirliği'nde Kayserispor Hazırlıkları Devam Ediyor
GENÇLERBİRLİĞİ'NE GALİBİYETİ UNUTTURAN HAKEM
Murat Ilıkan'dan destek sözü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿