Gençler Deplasmanda Yine Kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 lık skorla mağlup evden Kayserispor'un golleri 36. Dakikada Pedro Mendes, 89. dakikada Artem Kravets tarafından kaydedildi.
TAKIMLARIN İLK 11 LERİ:
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Stum), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel), Campanharo, Djedje, Mensah, Henrique (Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Krevets)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Halil İbrahim, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Fabricio, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Özdemir, Giovanni Sio (Dk. 90 Rahmetullah), Stancu
GOLLER: Dk. 36 Henrique, Dk. 89 Krevets (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Campanharo, Lung, Krevets, Cenk (Hes Kablo Kayserispor) - Giovanni Sio, Fabricio, Berat (Gençlerbirliği)10'uncu dakikada
Sağ kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında Mesanovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin şutunda top yandan auta çıktı.
16’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Mensah ortasını yaptı. Mesanovic’in şutunda top auta gitti.
36'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
43'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sio’nun şutunda kaleci Lung topun sahibi oldu.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
65'inci dakikada konuk ekip sağ kanattan kornerde kazandı. Ayite’nin kullandığı köşe vuruşunda Stancu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
89'uncu dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdikten sonra pasını Krevets’e aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.
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