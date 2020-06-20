''İyi Oynadık Ama Gol Atamadık''

Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanan Kayserispor – Gençlerbirliği maçı 2-0 lık skorla ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı.

Küme düşmeye en yakın isim olan Kayserispor, evinde aldığı 3 puan ile 22 puana ulaştı. Kazanan takımın golleri 36. Dakikada Pedro Mendes, 89. dakikada Artem Kravets tarafından kaydedildi.

Ankara’ya mağlup olarak dönen Gençlerbirliği oyuncularından Fabricio Baiano, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Çok da kötü oynadığımızı düşünmüyorum, özellikle ikinci yarıda ortaya koymuş olduğumuz bir futbol var. Onlar pozisyonları değerlendirdiler ve 2 tane gol attılar. Bizim girmiş olduğumuz pek çok pozisyon var, bunları değerlendiremediğimiz için böyle bir sonuç ortaya çıktı.’’

Gençlerbirliği altyapısında yetişmiş, takımın kimyasını iyi 27 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan ise ellerinden geleni yaptıklarını belirterek ‘’ Maçın genelinde biz iyi oynadık, sadece gol atmakta sorun yaşadık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, pozisyonlara da girdik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Kayserispor’u tebrik ediyoruz, biz de önümüzdeki maçlara bakacağız.’’ Dedi.