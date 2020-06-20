Mustafa Reşit Akçay "Ağlak olmayacağız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, kazanmak için sahaya çıktıkları bir maç oynadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Beraberlik golüne kadar olayı çok iyi götürüyorduk. Fiziksel olarak güçlü olduğumuz bir kadroyla sahadaydık. Usta oyuncuları sahneye çıktı ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakın gibiydi. Sonuç olarak onlara daha yakın oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var. Bu bizim görevimiz. Büyük bir camiayız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında. Bunun için para alıyoruz zaten. Fikstürümüzün zor olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca 35-36 sihirli rakama (puana) ulaşmanın bizim görevimiz olduğunun farkındayız."

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü de değerlendiren Akçay, "Ben bu mesleğe başladığım günden ibaren hakem kanadıyla hiç karşı karşıya gelmek istemedim. Onları eleştirmeyi yönetici tarafına bırakıyorum. Kulübün sahibi onlar ve biz işçiyiz. Biz bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Bu kurum korunması gereken bir kurum. İçindeki elemanlarla ilgili kararı ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam

etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu." şeklinde görüş belirtti.

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“Çok stresli bir karşılaşmaydı. Kazanmak istiyoruz, beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Ankaragücü ise puan almak, yenmek için elinden geleni yaptı. Çok dirençlilerdi, Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Erken geriye düştük, penaltı. Bu tür takımlara karşı, hızlı oyunculara sahip takımlara karşı 1-0’dan maçı çevirmek zordur ama baktığımızda maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık. 2. golü yiyip, 2-0 geriye de düşebilirdik. Devre arasında oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını söyledim. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Liderlik maçıydı, ligin lideri olan bir takımız. Hafta sonu diğer rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Her maç final, 6 maç daha kritik bir dönem var. Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik.”

“Uzun zaman sonra geriye düştük, en son Fenerbahçe maçında düşmüştük. Geriye düşmeye çok alışkın bir takım da değiliz. Bugün baktığımızda 20’ye yakın şut atmışız, birçok gol pozisyonuna girmişiz. Gol sayısı olarak geçen senenin üzerindeyiz. Genel olarak gidişatımız iyi. Hem Türkiye Ligi, hem Avrupa’da ilerleyen bir takımız. Ben oyuncularımdan çok memnunum.”

“SAKATLIK DEMBA BA’NIN ÖNÜNE GEÇTİ”

“Demba Ba’nın geçen maçtan bir sakatlığı vardı. Takımın yanında olmak istedi ama çok fazla istediğimiz performansta olmadı, sakatlık oyununun önüne geçti. Robinho da çok hazırdı. Pandemi sonrasında 1 seneki en hazır halinde, çok çalışıyor. Yaşları yüksek ama hem çalışma tempoları, hem profesyonellikleri olarak bizi çok mutlu ediyorlar. Robinho da kendini hazırlayan bir oyuncu, hepsiyle çalışmaktan çok mutluyum.”

“HAVAYA GİRMEK ÖNEMLİYDİ”

“Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray’ın 9 puan önündeyiz, kazanırsa 6 puanla karşımıza çıkacaklar. 4 takımın şampiyonluk yarışında olacağını ve Başakşehir – Galatasaray, Galatasaray – Trabzon maçlarından sonra tablo net ortaya çıkar. Skrtel cezalı. Onun dışında inşallah tam kadro maça hazırlanıp, şampiyonluk yarışında yine galibiyet almak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık.”