Erman Toroğlu'ndan sert sözler. "Ayıp ya"

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya hakem Hüseyin Göçek'in kararları damga vurdu. Ankaragücü ilk yarı 1-0 öndeyken ikinci golü bulsa da hakem Göçek ofsayt gerekçesiyle nizami golü geçersiz saydı. Kararı VAR hakemine verdiren ve kritik pozisyonu izlemeye dahi gitmeyen Göçek hakkında eski hakem Erman Toroğlu çok sert yorumlarda bulundu. Toroğlu, Göçek'in geçen yıl hakemliğinin bitmek üzereyken Başakşehir başkanı tarafından kurtarıldığını ve bu maçta bedel ödediğini söyledi. Toroğlu ayrıca bir tezgah kurulduğunu belirterek "Trabzonspor'un da anasını ağlattılar" dedi.

İşte Toroğlu'nun yorumlarından öne çıkanlar;

Bazı şeyler tesadüf değil. Göksel Gümüşdağ bazı şeylere hakim. İsim söylüyorum bakın. Bu hakem kim biliyor musunuz? Geçen sene olayların başladığı Galatasaray Konyaspor maçında yardımcı hakemin ısrarla "pozisyon temiz penaltı verme" dediği pozisyonda penaltı veren hakem Hüseyin Göçek. Yusuf Namoğlu ve ekibi bu hakeme sezon sonuna kadar maç vermeme kararı verdiler. Bunun üzerine Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere Ali Koç ve Fikret Orman “Siz bu hakemlere ceza veremezsiniz, böyle adalet olmaz” dediler ve Hüseyin Göçek’i geçen sene kurtaran Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki ekip oldu.

LAN MAÇI SEN Mİ İDARE EDİYORSUN VAR MI?

TRABZONSPOR APTAL MI?

Şimdi ben Hüseyin Göçek’im sen de Mustafa Öğretmenoğlu’sun. Ben de FIFA kokartı var. Sende mahalli Süper Lig hakemisin. Bir ofsayt pozisyonu var, sana göre bana göre gol veya değil. VAR saatlerce bakıyor ve kararı VAR veriyor. Lan maçı sen mi idare ediyorsun VAR mı ediyor! VAR kim, hakem benim, pasif mi aktif mi kararı ben veririm. Niye biliyormusun korku! “Ya golü verirsek de yukardan bazılarını memnun edemezsek” var. Maça tayin yapmış. Trabzonspor bildiri yayınladı iki gün önce tayini görünce. Aptal mı Trabzonspor. Kaç takımı ilgilendiriyor bu maç, şampiyonları ve gidenleri.

BEDEL ÖDEDİ

Bunu ipten kurtaran adam Göksel Gümüşdağ. Hakemliği bitiyordu Göçek’in. Bedelini ödeyecekti, hayırlı işler. Döndüren adam Gümüşdağ’a hesabını ödedi bugün. Bedelini öderken de Trabzonspor’un anasını ağlattı. Bunlar zavallı, beyinleri ufak. Uyanık, pozisyonda kararı VAR’a bırakıp ona verdiriyor. Kendisi gitse verse penaltıyı amcasına ayıp olacak. Gümüşdağ “Ben seni kurtardım sana para kazandırdım” diyecek. Trabzonspor ve rakibi olan takımlara bu hakem verilmez. Göstere göstere boğdurdunuz Ankaragücü’nü. Bu adam vefa borcunu ödüyor. Hüseyin Göçek hakem değil. UEFA da maç vermiyor. UEFA bunu bana göndermeyin diyor sen FIFA kokartı vermişsin.

Temizlik yapmazsanız bir yere varamazsınız. Trabzon yarın bas bas bağıracak haklılar.

Kararı ısrarla VAR’a bırakıyor kendisi gitmiyor. Tezgah var. Ayıp ya...