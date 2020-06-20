Mustafa Reşit Akçay ne söyledi?

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi...

İyi bir maç oynamaya karar vermiştik. İyi de gidiyorduk. Maç kontrolümüzdeydi. Usta oyunculara sahip rakibe karşı zaman zaman alan savunmasına geçtik. Taktik olarak ikinci yarıda kontrollü bir oyuna döndük. Maalesef kontrolsüz bir pasla gol yedik. Mazeret olarak üretmiyorum ama o bizim psikolojimizi olumsuz etkiledi. Yükümüz ağırdı, dizlerimiz kırılıyordu. O gol bize biraz daha yük verdi. Birçok şey gözden geçirilebilir. Fiziksel olarak iyi hazırladığımız bir dönem. Sanıyorum önümüzdeki maçlarda telafi edebileceğimiz bir durum. Telafi etmeliyiz. 35-36 sihirli rakam. Onu bulan rahatlar. Ağlak olmayacağız. Bizim takımımızın bir karakteri var. Yardımlaşarak bu sorunu çözeceğiz.

