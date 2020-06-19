Ankaragücü üstünlüğü koruyamadı...

Ankaragücü, evinde Başakşehir karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen puan çıkaramadı.

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Ankaragücü evinde Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, Ankaragücü ise ligdeki son altı maçında dördüncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Danijel Aleksic ve 73. dakikada Edin Visca kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 12. dakikada penaltı atışıyla Gerson Rodrigues'ten geldi.

Öte yandan Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel, maçın 10. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli savunma oyuncusu, takımının ligde gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı kritik maçta görev alamayacak.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle 59 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Ankaragücü ise 24 puanda kaldı.

İlk yarıdan dakikalar

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

46'ncı dakikada sol taraftan Başakşehir ceza sahasına Atila'nın yaptığı ortada Clıchy'nin ters kafa vuruşunda top kaleci Mert'i geçerek direğin üstünden kornere çıktı.



52'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi.



59'uncu dakikada Pazdan'ın kaptırdığı topta Robinho ceza sahasına girerek çektiği şut kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksıc kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi: 1-1.



73'üncü dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.



89'uncu dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.



Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.