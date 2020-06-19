Türk Telekom'da neler oluyor?

Türk Telekom Basketbol takımı ile sözleşme yenileyen baş antrenör Burak Gören, Klasspor TV’de Gülce Kahraman’ın konuğu oldu.

Geçtiğimiz sezon kısıtlı bir kadro ile büyük bir başarıya imza atan, liglerin yanı sıra Şampiyonlar liginde muhteşem zaferlere imza atan Türk Telekom, iddialı bir kadro ile yeni sezona hazırlanıyor.

Başarılı antrenör Burak Gören ile hem şampiyonlar ligini hem de yeni sezon planlamasını konuştuk.

‘’Ankara’da basketbol ateşinin yanmasını sağlayan kulüp’’

‘’Türk Telekom, sadece basketbol olarak değil Ankara sporunda çok önemli bir marka. Uzun yıllardır Ankara sporuna hem çok önemli Avrupa kupalarında hem de Türkiye liginde çok ciddi hizmet veren ve geçmişinde de çok önemli başarıları olan tarihi bir kulüp. Türk Telekom ligde final oynamış, Türkiye Kupasını, Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmış ve her zaman için yaptığı yatırımlarla Ankara’yı heyecanlandıran, Ankara’da basketbol ateşinin yanmasını sağlayan bir kulüp olmuştur.’’

‘’Türk Telekom bir basketbol markası’’

‘’Geçen sezon elimizde olmayan birtakım sıkıntılar yaşadık ve çok zorlu bir süreçten geçerek lige başlamak zorunda kaldık ama kulübün tarihi, kültürü ve potansiyeli bizi başlangıçtaki hedeflerimizin ötesinde bir şeyler yapmaya itti. Çok istikrarlı bir sezon oynadık, sadece ligin ilk yarısında bir düşüş dönemi yaşadık. Avrupa Kupasında çok tarihi, hafızalardan silinmeyecek bir sene geçirdik. Çok kısa bir süre teknikte bir düşüşümüz oldu onu da çok çabuk toparlayarak eski gücümüze kavuştuk. Geçen sezonun özetine baktığımız zaman, ligin kesintiye uğradığı dönemde Şampiyonlar Ligi’nde son sekize kalmış ve bekli de Ankara’ya Avrupa şampiyonluğu getirebilecek, Türkiye Kupası’nda yarı finalin son saniye topuyla Avrupa’nın en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe’ye yenilerek bekli de Türkiye Kupası elinden kayıp giden ve ligde de play off yarışı içerisinde olan, lig tamamlansa fikstür avantajıyla beraber ligi ilk 6 içerisinde bitirebilecek olan bir Türk Telekom görüyoruz. Sadece geçen sene değil, son üç seneyi düşündüğümüzde çok istikrarlı, ne yaptığını bilen, mütevazı bütçelerle yola çıkan ve potansiyelini ortaya koyan Türk Telekom bir basketbol markası oldu. 3 senelik dönemden oldukça mutluyuz. Kulübümüze ve Ankara’ya çok ciddi hizmetler verdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz bu sayede de geleceğe güvenle bakabiliyoruz.’’

‘’Avrupa kupasında oynamak bizim için değerli’’

‘’Türk Telekom mazisiyle, kazandırdıklarıyla çok önemli bir kulüp. Ankara sporuna da çok uzun yıllardır hizmet veren lokomotif kulüplerden bir tanesi. Önemli başarılara ulaşmış bir takım, ligle birlikte Avrupa kupalarında da başarıyı kovalayan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi Avrupa’nın yükselen değerlerinden bir tanesi. Önceki yıllarda Euro Cup’la birlikte ikinci kupa gibiydi, bu sene yaptığı yatırımlarla birlikte çok önemli bir kupa haline geldi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde son sekizde finale kaldık, kaldığımız yerden devam ederek İnşallah Ankara’ya Avrupa Şampiyonluğu getireceğiz ondan sonra da önümüzdeki sene tekrar Şampiyonlar Ligi platformunda Ankara’yı başarıyla temsil etmeye çalışacağız. Kulübün vizyonu ve hedefi açısından böyle önemli bir Avrupa kupasında oynamak bizim için değerli, İnşallah hedefleri büyüterek devam edeceğiz.’’

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Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Buran Gören, Şampiyonlar Ligi yolculuğu için şunları söyledi..

‘’Ankara aidiyetini gösterdi’’

‘’Dezavantaj yaşayacağımız birkaç parametre var, bunlardan biri Ankara seyircisi olmadan oynamak olacak. Bıraktığımız noktada takım kimyası olarak çok formda ve çok iyi durumdaydık, geçmiş oyuncu kadrosu Avrupa şampiyonluğuna inanmış ve sonuna kadar gidebileceğini düşünen bir kadroydu. Dijon ya da Novgorod galibiyle de Ankara’da ev sahibi avantajıyla devam edecektik. Bu avantajın ortadan kalktığı, hem statü değişikliği olan hem de Ankara’da oynama şansımızın kalmadığı bir turnuva olacak. 8 li final bir ülkede, bir şehirde, tek maç üzerinden oynanacak, İnşallah seyircili olur. Ankara seyircisinin bize yaptığı katkıdan dolayı da teşekkür ediyorum. Göreve başladığımda acaba Ankara Spor Salonu dolar mı insanlar buraya gelir mi derken Ankara bir kez daha o aidiyetini gösterdi ve bizi gerçekten bütün sene boyunca çok iyi desteklediler. En zayıf denilebilecek maçta bile 5-6 bin seyirci kapasitesine ulaştık, vizyonumuz gereği en büyük isteklerimizden biri markamızı seyirciyle buluşturmaktı. Önümüzdeki yılda da İnşallah hem ligde hem Avrupa’da Ankara seyircisiyle bütünleşmiş, destek alan bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.’’

‘’Önümüzdeki sezon 16 yaşında bir oyuncuyu oyunda görebiliriz’’

‘’Bir kulüpte antrenörün dördüncü seneye başlaması hem kulüp adına hem de teknik ekip adına çok önemli. Çok istikrarlı bir yapı oluşturduğumuzu, güven, sevgi ve saygıya dayalı bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Bunun getirdiği avantajlar var, takımımızı çok iyi tanıyoruz dolayısıyla yaşadığımız sıkıntıları örtbas edecek, bir daha o sıkıntıyı yaşamamızı gerektirmeyecek bir kadro planlaması üzerinde çalışıyoruz. Mart ayından itibaren önümüzdeki sene ile ilgili yapılanmayı ve düşüncelerimizi ortaya koymaya başladık, yönetime de teşekkür ederim bunun için. Geçen sene yazın yaşadığımız sıkıntılardan dolayı istediğimiz kadroyu oluşturmakta sıkıntılar yaşamıştık, bu sene aynı sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türk oyuncu kadrosuyla başladık bu işe, geçen sene çok ciddi performans ve gelişim gösteren ve takımımızla hem Türkiye liginde hem Avrupa kupasında çok büyük katkı veren Muhammed Baygül ile tekrar anlaşarak onu kadromuzda tuttuk. Diğer pozisyonlar için de Galatasaray’dan Can Korkmaz, Beşiktaş’tan Samet Geyik ve son olarak da Afyon’da çok iyi bir sezon geçiren Erdigül Aslanı da kadromuza katarak ana Türk oyuncu kadromuzu tamamladık. Dördüncü yıla başlarken Türk Telekom kulübünde alışmış bazı şeyleri değiştirmeye çalışan bir ekibiz. Önümüzdeki sene kadromuzda iki tane 23 yaşındaki, üç yıldır bizimle olan Efe Beşok ve Can Bayrak gibi isimlere rol vermeye ve bu oyuncuların da Türk basketbolunda kendilerini göstermelerine fırsat tanıyacakları bir yapı kurmaya çalışıyoruz, bu çok önemli bir nokta. İkinci önemli bir nokta ise bu seviyede bir takımda belki de ilk defa altyapımızdan olan oyuncuları kadromuza aldık, bu oyuncular 2000 ile 2004 yılları arası doğumlu. Önümüzdeki sene Türk Telekom’un geniş kadrosunda, 16 yaşında olan, altyapımızda yetişmiş bir oyuncumuzu da görebileceğiz, dolayısıyla 17-18 ile 22-13 yaş arası bandında da 6 tane oyuncumuz önümüzdeki sene Türk Telekom’da olacak. Sportif başarılar çok önemli, Ankara basketbolu adına bunları çok önemsiyoruz ama bununla birlikte basketbol lokomotifi olan Türk Telekom’a da Ankara, sporuna hizmet açısından ve gençlerin ön plana çıkması açısından da fırsat tanıyoruz, bence bu diğer anlattıklarımdan çok daha önemli bir nokta.

‘’Ankara sporunu geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz’’

‘’Kulübün bu işe istikrarlı olarak bakması ve bu istikrarlı kulüp yapısı gerçekten çok önemli. Avrupa’da çok uzun süreli anlaşmaların örnekleri hep verilir, bundan dolayı gururluyuz ne mutlu bize ki ekibimle birlikte Türk Telekom’un tarihinde çok önemli bir yer alacağız. Başarılarla birlikte de hem bıraktığımız izleri göreceğiz. Kendi adıma da ailem adına da guruluyum, bir kulüpte dört sene, beş sene, inşallah altı sene çalışabilmek çok önemli böyle bir şeyin içerisinde olduğum için de çok onurluyum. Ankara basketboluna hizmet verdiğim için de guruluyum, İnşallah Türk Telekom markasını daha da geliştirerek hem özlenen başarılar almaya hem de Ankara sporunu geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN