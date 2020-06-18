Turgut Altınok Ankaragücü'nde

Milli Mücadelemizin takımı Ankaragücü’nün her zaman yanında olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok, Ankaragücü'ne Medipol Başakşehir maçı öncesi başarılar diledi.

Ankaragücü’nün, Ankara’yı bütünleştirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: ”Ankara’nın önemli markalarından olan Ankaragücü için herkes elini taşın altına koymalı. Başkanımız Fatih Mert, şehri ve takımı birleştirmek adına çok güzel işler yaptı. Bizlerde elimizden gelen gayreti göstererek, Ankaragücü’ne destek vereceğiz. Asırlık çınarımızı daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Kalan maçlarından iyi sonuçlar alarak, Ankaragücü’nün ligde kalacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Ankaragücü’ne vermiş oldukları destekten dolayı Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok’a teşekkür etti.