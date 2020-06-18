Sedat Tahiroğlu'ndan Açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TFF 1.Lig müsabakaları 19 Haziran'da başlıyor...

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, pandemi günlerinde müsabakalarda görev alan herkese başarılar diledi...

Sedat Tahiroğlu mesajında, "Bu süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız. Futbolu yeni kuralına göre oynayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında kalan maçlarımızı yoğun önlemler altında yapacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimizin uyarılarını da dikkate almayı unutmayalım. Biz Keçiörengücü Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz. Maçlarda görev alacak olan kişilerin salgından etkilenmeden tüm liglerin tamamlanmasını Yüce Allah'tan dilerim" dedi.

Keçiörengücü'nde moraller yüksek

TFF 1 Lig'in 29 haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Keçiörengücü, çalışmalarını AktepeStadı'nda sürdürdü...

20 Haziran Cumartesi günü saat 17:30'da Aktepe Stadı'nda Bursaspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi...

Mor beyazlılarda 1 saat 30 dakika süren antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi...

Keçiörengücü'nün bugün gerçekleştirdiği çalışmada oyuncuların neşeli oldukları da gözlendi.