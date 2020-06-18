Türkiye'nin İlk Online Yelkenli Yarışı Sponsorunu Buldu

Burgan Leasing, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)’ın organize ettiği ve Türkiye’nin ilk online yelken yarışı olan Bosphorus Aegean Race’in sponsorları arasında yerini aldı. Virtual Regatta Offshore platformunda düzenlenecek yarışa 30 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor. 17 Haziran’da İstanbul Çengelköy’den başlayıp D Marin/Didim bitiş hattında son bulacak yarış 3 gün boyunca devam edecek. Bu yıl ülkemizde ilki gerçekleştirilecek Bosphorus Aegean Race’ın ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Yelken sporunun destekçisi Burgan Leasing, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)’ın, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sanal ortamda düzenleyeceği Bosphorus Aegean Race’a sponsor oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen 50’nci Güney Yarışı rotasının, çevrimiçi yelken yarış simülatörü olan Virtual Regatta’ya taşındığı organizasyon uluslararası bir yarış olma özelliği taşıyor.

Akpınar: “Deniz ve yelken bizim için her zaman bir tutku olmuştur”.

Sponsorluk destekleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, “Burgan Leasing olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında oluyoruz. Bu zamana kadar yelken sporlarıyla ilgili birçok yarış, festival ve etkinliğe sponsor olduk. Bundan sonra da hız kesmeden, bu sporun yaygınlaşması için desteğimiz devam edecek. Deniz ve yelken bizim için her zaman bir tutku olmuştur. Tekne hayalleri kurarak bizimle aynı tutkuyu paylaşanlar için birbirinden özel tekne leasing çözümleri sunmaktan ve bu çözümlerimizle insanların hayallerini gerçekleştirmekten son derece mutluyuz” dedi.

Heyecan duyduğumuz bir sponsorluk oldu

Akpınar, “TAYK ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz bulunuyor. Bu iş birliği ile sporcularımıza daha kolay ulaşarak, onların tutkuları olan denizden ve teknelerden kopmamasına katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da sporcularımıza elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bosphorus Aegean Race, Türkiye’nin ilk online tekne yarışı olduğu için bu zamana kadar destek verdiğimiz sponsorluklardan çok farklı oldu. Yelken takımına sahip bir kurum olarak bizim de son derece inandığımız, hepimizi heyecanlandıran bir etkinlik oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yelken eğitimlerimizi online platforma taşıdığımız bu günlerde, Burgan Sailing Team olarak çalışanlarımız ile bu yarışta yer almayı ve o heyecanı yarışmacılarla birlikte yaşamayı arzuluyoruz” diye konuştu.

Yarışmacı ve izleyici olarak katılımın ücretsiz olduğu Virtual Regatta Offshore uygulamasını Google

Store ve App Store’dan ücretsiz indirerek, 3 gün boyunca sürecek yarışın heyecanını yaşayabilirsiniz.