Türk Atletizmi Bir Büyüğünü Daha Kaybetti...

Türk atletizminin acı günü… Atletizmin içindeki herkeste emeği bulunan, hayatını çok sevdiği bu spora adayan “Selahattin Abi”, 90 yaşında vefat etti. Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’da yoğun bakıma alınan Selahattin Yıldız’ın bugün (17 Haziran) hayata veda ettiği haberi geldi.

1929 İskeçe doğumlu olan Selahattin Yıldız, atletizme 1944 yılında İstanbul’da başladı. 1955 yılına kadar uzun mesafe ve yürüyüş branşlarında yarışan Yıldız, daha sonra gazetecilik yapmaya başladı. 1952’de İstanbul’da İl Ajanı Neriman Tekil’in yardımcısı olan Yıldız, 1962-63 yıllarında Jerfi Fıratlı döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu genel sekreterliği, 1968’den 2005’e kadar aralıklarla yaklaşık 30 yıl İstanbul Atletizm İl Temsilciliği’ni yürüttü. Merkez Hakem Kurulu’nda da uzun yıllar görev alan Yıldız, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa Spor Kulübü’nde de yöneticilik yaptı. Selahattin Yıldız, 76 yıllık üyesi olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Divan Kurulu’nda bulunuyordu.

Yaşamı boyunca onlarca onur ve hizmet ödülü alan Yıldız, Avrupa Atletizm Birliği tarafından da atletizme katkılarından dolayı ödüllendirilmişti.

Yöneticiliğinin yanı sıra, teknik bilgisi, sporun tüm tarihsel gelişimine hakimiyeti, dokümantasyon ve istatistiğe olan merakıyla da iz bırakan Selahattin Yıldız, bu yılın başına kadar yarışları yerinde takip etmeyi sürdürdü.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Yarıştığım yıllarda yöneticiliğimi yapan, sürekli yarışmalarda görüp halini hatırını sorduğumuz çok değerli bir büyüğümüzdü. Çok üzgünüz. Selahattin Abi, yeri kolaylıkla doldurulamayacak bir insandı. Allah rahmet etsin, başımız sağolsun” dedi.

Beşiktaş Kulübü de resmi sitesinde yayınladığı mesajla Selahattin Yıldız için başsağlığı diledi.

Selahattin Yıldız’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nden kaldırılarak Zeytinburnu’ndaki Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.