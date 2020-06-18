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Gençlerbirliği'nde Kayserispor Hazırlıkları Devam Ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KAYSERİSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde Kayserispor Hazırlıkları Devam Ediyor

Tempolu Antrenman..

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 Cumartesi günü deplasmanda H.K Kayserispor ile oynayacak olan Gençlerbirliği çarşamba gününü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma antrenmanıyla devam etti.

 Yaklaşık doksan dakika süren antrenman üç takımlı mini turnuva ile son buldu.

 İki takımın karşı karşıya geleceği maç 20 Haziran Cumartesi akşamı saat 18.30 da oynanacak. 
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