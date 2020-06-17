Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten Ankaragücü'ne Ziyaret

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik, Fatih Mert’i makamında ziyaret ederek, Ankaragücü'ne başarılar diledi.

Gönül bileti alarak, Ankaragücü'nün başlatmış olduğu hatıra bileti kampanyasına destek olan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik: ” Ankaragücü, Ankara’nın en değerli spor kulüplerinden biri. Güzide bir spor kulübümüz. Ankaragücü’nü yakından takip ediyorum.Gaziantep FK karşılaşmasında, Ankaragücü çok iyi bir performans sergiledi fakat şanssız bir puan kaybı yaşadı. Umarım bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçından iyi bir sonuç alır. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik’e hatıra bileti kampanyasına vermiş olduğu destekten ötürü, teşekkür etti.