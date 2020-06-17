﻿
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten Ankaragücü'ne Ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇELİK'TEN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten Ankaragücü'ne Ziyaret

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankaragücü'nü ziyaret etti.

295 Okunma

 Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik, Fatih Mert’i makamında ziyaret ederek, Ankaragücü'ne başarılar diledi.

 Gönül bileti alarak, Ankaragücü'nün başlatmış olduğu hatıra bileti kampanyasına destek olan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik: ” Ankaragücü, Ankara’nın en değerli spor kulüplerinden biri. Güzide bir spor kulübümüz. Ankaragücü’nü yakından takip ediyorum.Gaziantep FK karşılaşmasında, Ankaragücü çok iyi bir performans sergiledi fakat şanssız bir puan kaybı yaşadı. Umarım bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçından iyi bir sonuç alır. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik’e hatıra bileti kampanyasına vermiş olduğu destekten ötürü, teşekkür etti.

 
Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor
Başkan Fatih Mert:''Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız''
Tandoğan yeşillendi...
ANKARAGÜCÜ KAZANIYOR BAŞAKŞEHİR KAYBEDİYOR
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
1
"BURALAR HEP KÖY KASABA” dememek için...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿