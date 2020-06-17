Keçiörengücü'nde moraller yüksek

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Keçiörengücü, çalışmalarını Aktepe Stadı'nda sürdürdü...
20 Haziran Cumartesi günü saat 17:30'da Aktepe Stadı'nda Bursaspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi...
Mor beyazlılarda 1 saat 30 dakika süren antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi...
Keçiörengücü'nün bugün gerçekleştirdiği çalışmada oyuncuların neşeli oldukları da gözlendi.
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