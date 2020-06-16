Tandoğan yeşillendi...

Uzun zamandır kullanılamaz halde duran Tandoğan tesislerinde sonunda sentetik çim serimi başladı.
Ankaragücü altyapısının evi Tandoğan tesislerindeki sahalar uzun zamandır kullanılamaz halde idi. Fatih Mert ve yönetimi göreve gelir gelmez Tandoğan tesisleri ile ilgili çalışmalara başlamış, Altındağ Belediyesi aracılığı ile binaları yenilemişti. Geçtiğimiz günlerde yeni binaların açılışında sahanın da yapımına başlandığı müjdesini veren Fatih Mert, zemin ve drenaj çalışmaları tamamlanan sahanın sentetik çim serimini kontrol etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile yapımı üstlenen sahanın önünüzdeki günlerde serim aşaması tamamlanıp futbol oynanabilir hale geleceği belirtildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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