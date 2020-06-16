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ANKARAGÜCÜ KAZANIYOR BAŞAKŞEHİR KAYBEDİYOR
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ANKARAGÜCÜ KAZANIYOR BAŞAKŞEHİR KAYBEDİYOR

ANKARAGÜCÜ KAZANIYOR BAŞAKŞEHİR KAYBEDİYOR

Ankaragücü - Başakşehir maçının hakemi Hüseyin Göçek oldu..

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 19 Haziran Cuma akşamı saat 21.00 da oynanacak olan Ankaragücü - Başakşehir maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetiminde olacak.

  Hüseyin Göçek, 2004-05 Spor Toto Süper Lig Sezonu'ndan bugüne Ankaragücü'nün oynadığı 19 maçı yönetti.

  Ankaragücü'nün, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı bu 19 maç; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sonuçlandı.

  Ankaragücü, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı son 2 maçı da kazandı.

  19 Haziran Cuma akşamı  Ankaragücü'nün rakibi olacak Başakşehir ise, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı 21 maçtan 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ayrıldı.

  Başakşehir, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı son 3 maçı da kaybetti.
 

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