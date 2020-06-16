ANKARAGÜCÜ KAZANIYOR BAŞAKŞEHİR KAYBEDİYOR

19 Haziran Cuma akşamı saat 21.00 da oynanacak olan Ankaragücü - Başakşehir maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetiminde olacak.
Hüseyin Göçek, 2004-05 Spor Toto Süper Lig Sezonu'ndan bugüne Ankaragücü'nün oynadığı 19 maçı yönetti.
Ankaragücü'nün, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı bu 19 maç; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sonuçlandı.
Ankaragücü, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı son 2 maçı da kazandı.
19 Haziran Cuma akşamı Ankaragücü'nün rakibi olacak Başakşehir ise, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı 21 maçtan 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ayrıldı.
Başakşehir, Hüseyin Göçek yönetiminde oynadığı son 3 maçı da kaybetti.
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