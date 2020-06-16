GENÇLERBİRLİĞİ'NE GALİBİYETİ UNUTTURAN HAKEM

Gençlerbirliği, hakem Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı Spor Toto Süper Lig maçlarında galibiyete hasret kaldı..

20 Haziran Cumartesi akşamı saat 18.30 da oynanacak Gençlerbirliği Kayserispor karşılaşmasını hakemi Ümit Öztürk yönetecek.

Ümit Öztürk, 2015-16 sezonundan beri Gençlerbirliği'nin Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçlardan 10 tanesinde görev yaptı. Gençlerbirliği, hakemin Ümit Öztürk olduğu maçlardan yalnızca 2 tanesinden galibiyet ile ayrıldı, geri kalan maçları ise 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik olarak sonuçlandı.

Ümit Öztürk, en son 2019-20 sezonunun 6. haftasında oynanan ve Ankaragücü'nün 2-1 kazandığı derbiyi de yönetmişti.

Gençlerbirliği, Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı son 8 maçı da galibiyetle sonuçlandıramadı.

Ümit Öztürk, Kayserispor'a da şanssız geliyor. Yönettiği 9 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanabilen Kayserispor, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kayserispor, Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı son 3 maçtan mağlup olarak ayrıldı.

KLASSPOR ÖZEL HABER