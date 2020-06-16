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Murat Ilıkan'dan destek sözü
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MURAT ILIKAN'DAN DESTEK SÖZÜ

Murat Ilıkan'dan destek sözü

Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav,  MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, üyeler Alpaslan Doğan ve Rüştü Biçer ile İlhan Cavcav Tesisleri’nde bir araya geldi.

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Görüşmede Gençlerbirliği’nin alt yapıya verdiği önemi vurgulayan Murat Cavcav, “Gelececeğimizi ‘Gençler’imize  duyduğumuz güven belirleyecek.” dedi.

Murat Ilıkan ise Gençlerbirliği’nin yetiştirdiği gençlerle gurur duyduklarını belirterek “Elimizden geldiğince özellikle altyapı konusunda Gençlerbirliği’nin sorunlarını çözmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Murat Cavcav, ziyaretten sonra Ilıkan’a isminin yazılı olduğu 06 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti.
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