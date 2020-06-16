Kayserispor maçında onlar yok!

Pazar günü Gençlerbirliği'nin evinde İttifak Holding Konyaspor'a karşı oynayıp 2-1 galip geldiği maç sonunda sarı kart gören iki oyuncusu cezalı duruma düştü..

Küme düşme hattının yakınlarında mücadele eden Gençlerbirliği, 59. dakikada Sio, 83. dakikada Berat Ayberk Özdemir'in kaydettiği iki golle hanesine 3 puan daha ekleyerek 31 puana yükseldi.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısının son dakikalarında Gençlerbirliği, Berat Ayberk Özdemir'in attığı gol ile maçı kazanmayı bildi. Maçın 90 ve 90+1. dakikalarında, rakiplerine yaptıkları fauller sebebiyle sarı kart gören Erdem Özgenç ve Flavio da Silva Ramos daha önce de görmüş oldukları sarı kartlardan dolayı Gençlerbirliği'nin Kayserispor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştüler.

Gençlerbirliği'nin 35 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç bu sezon takımıyla beraber çıktığı 16 maçın 2 sinde asist yapmıştı. Takımın önemli stoperlerinden Flavio ise bu sezon başında Feirense'den kiralık olarak gelmiş, Gençlerbirliği formasıyla 20 maçta görev yapmıştı.

Kayserispor'un evinde oynanacak karşılaşmada geçtiğimiz maç Gençlerbirliği'nin cezalı duruma düşen iki oyuncusunun yerine Ahmet Oğuz ve takımın genç oyuncularından olan Arda Kızıldağ'ın oynama ihtimali yüksek görünüyor.

Küme düşmeye en yakın isim olan Kayserispor'da da cezalı oyuncu var..

Kayserispor'da stoper olarak görev yapan, takımıyla beraber çıktığı 21 maçta 1 gol kaydeden Cristian Sapunaru sarı kart cezalı olması sebebiyle Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Kayserispor ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği mücadele 20 Haziran Cumartesi akşamı saat 18.30 da.