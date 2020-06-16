Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

TFF, ligin 28. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Ankaragücü'nün 19 Haziran Cuma günü sahasında Başakşehir'i konuk edeceği mücadeleyi Hüseyin Göcek, Gençlerbirliği'nin 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
19 HAZİRAN CUMA
Ankaragücü - Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 HAZİRAN CUMARTESİ
Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Denizlispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
21 HAZİRAN PAZAR
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
Konyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
22 HAZİRAN PAZARTESİ
Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
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