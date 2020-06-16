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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
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SÜPER LİG'DE 28. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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TFF, ligin 28. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Ankaragücü'nün 19 Haziran Cuma günü sahasında Başakşehir'i konuk edeceği mücadeleyi Hüseyin Göcek, Gençlerbirliği'nin 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

19 HAZİRAN CUMA

Ankaragücü - Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 HAZİRAN CUMARTESİ

Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk 

Denizlispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 HAZİRAN PAZAR

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy

Konyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

22 HAZİRAN PAZARTESİ

Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

 
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