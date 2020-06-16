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"BURALAR HEP KÖY KASABA” dememek için...
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"BURALAR HEP KÖY KASABA” DEMEMEK İÇİN...

"BURALAR HEP KÖY KASABA” dememek için...

Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç, hatıra bileti alarak eski takımı Ankaragücü'nde destek oldu.

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Gençelerbirliği'nin tecrübeli oyuncularından Erdem Özgenç, daha önce şampiyonluk heyecanı yaşadığı Ankaragücü'ne hatıra bileti alarak destekte bulundu.

35 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birdaha “BURALAR HEP KÖY KASABA” dememek için bi destek te biz yapalım dedik VAR ol #ANKARAGÜCÜ" ifadelerine yer verdi.

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Eskikurt
16 Haziran 202012:05
IKI GOZUM VEFALI KARDESIM ANKARAGUCUMUZUN EFSANESI ERDEM KARDESIM BU CAMIA SENI NE KADAR COK SEVDIGINI ANLATMAYA GEREK YOK YUREGININ BIZIMLE CARPTIGINNI BILIYORUZ SENI VE DIGER EFSANELERIMIZI CANI GONULDEN SEVIYORUZ BU ANLAMLI DAVRANISIN COK SEY IFADE EDER .
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