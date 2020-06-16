"BURALAR HEP KÖY KASABA” dememek için...

1

Eskikurt

16 Haziran 202012:05

IKI GOZUM VEFALI KARDESIM ANKARAGUCUMUZUN EFSANESI ERDEM KARDESIM BU CAMIA SENI NE KADAR COK SEVDIGINI ANLATMAYA GEREK YOK YUREGININ BIZIMLE CARPTIGINNI BILIYORUZ SENI VE DIGER EFSANELERIMIZI CANI GONULDEN SEVIYORUZ BU ANLAMLI DAVRANISIN COK SEY IFADE EDER .