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Karayolları, Kübra Kegan ile sözleşme yeniledi
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KARAYOLLARI, KÜBRA KEGAN İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Karayolları, Kübra Kegan ile sözleşme yeniledi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları, Kübra Kegan ile sözleşme yeniledi.

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Başkent takımı, pasörü Kübra Kegan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

25 yaşındaki Kübra Kegan, voleybol kariyerine Ankara'da başladı. 2010-2012 yıllarında TVF Spor Lisesi, 2012-2014 sezonunda Karayolları, 2014-2015 sezonunda Halkbank, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2016-2017'de Trabzon İdmanocağı, 2017-2018 sezonunda Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübünde forma giydi. 2018 yılından bu yana ise Karayolları'nda oynuyor.

 

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