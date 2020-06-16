Gençlerbirliği, Stancu olmadan kazanamıyor

Süper Ligin 27. Haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, Stancu’nun forma giymediği karşılaşmalardan yalnızca birinde galip gelebildi.

Gençlerbirliği’nde bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 12 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Rumen golcü, 13 gol attığı 2013-2014’ten sonra en golcü ikinci sezonunu yaşıyor. Stancu, o sezonu 13 gol ve 7 asistle kapatmıştı.

Gençlerbirliği, Rumen oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Tecrübeli oyuncu forma giydiği 18 karşılaşmada toplam 35 şut girişiminde bulunup 12 gol kaydetti ve her 2,92 şutta bir gol atarak Sörloth, Falcao, Burak Yılmaz, Vedat Muriqi ve Demba Ba gibi oyuncuları geride bıraktı.

Stancu, Göztepe ile oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği tarihine adını yazdırdı. Rumen golcü, mücadelenin 67. dakikasında röveşatayla Gençlerbirliği kariyerinin 50. golünü kaydetti.

Gençlerbirliği’nin bu sezon attığı 35 golün 22’si Stancu ve Sio’dan geldi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en büyük gol silahı olan Stancu 12 gol kaydederken, Sio’da 10 golle katkıda bulundu.

Rumen oyuncu Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyerinde Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor’da forma giydi.

Gençlerbirliği kariyerinde 2013-2014 sezonunda 13, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 10 gol atan Stancu, 2016-2017 sezonunun ilk iki haftasında birer gol kaydetse de yaşadığı sakatlığın ardından sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Süper Lig’de forma giydiği 6 karşılaşmada da attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını 2 kez sarsan Rumen golcü, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor karşılaşmasında da birer gol kaydetti.