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Mustafa Reşit Akçay ne yapacak?
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY NE YAPACAK?

Mustafa Reşit Akçay ne yapacak?

Ankaragücü, bu hafta oynanacak Başakşehir maçında stopersiz kaldı...

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Ankaragücü'nde Ante Kulusiç'in Gazişehir maçında sarı kart alarak cezalı duruma düşmesi nedeni ile stoper sıkıntısı gün yüzüne çıktı.

Alihan Kubalas'ın da geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesih etmesi sonrası kadro derinliğinde sorun yaşayan Ankaragücü'nde yeni bir kriz daha oluştu.

Bu hafta oynayacağı Başakşehir maçında orjinal mevkisi stoper olan sadece Pazdan'ın kalması nedeni ile Mustafa Reşit Akçay'ın kime şans vereceği henüz bilinmiyor.

Takımın toplanması ardından yapılacak çalışmalarda kadrosunu şekillendirmeye başlayacak Akçay'ın, özellikle Başakşehir ileri ucundaki dinamik oyunculara karşı işinin çok kolay olmadığı bir gerçek.

SAKAT VE BAŞKA CEZALI OYUNCU YOK.

Ankaragücü'nde Kulusiç'ten başka cezalı ve sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor.

 
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3
irfan
16 Haziran 202013:41
fatty stoper olmaz penaltı yapar. ankaragücü güçlüdür atillayı ynatın stoprer daha iyi. rize ilk golü attığı penaltı degildi. bizimkinide vermeyebilirdi. hakemler cok önemli
2
Sinan kazan
16 Haziran 202012:24
Gemi su almaya başladı topçular futbolu unutmuşlar akibetimiz hayr olur inşallah
1
Bunu bize sormayaksiniz.
16 Haziran 202011:41
Onunde keitik 8 mac var. Kadrom yetersiz. Kulusic kart ceza sinirinda. Ne oluyor da Alihan takimdan ayriliyor. Kim izin veriyor engel olamiyor. Simdi stoper ariyorsunuz. Hem de Basaksehire karsi. Faty olabilir deniyor. Hic oynamis mi orada . Saglam degil . İsimiz zor. Ardindan trabzin iki zor mac. Alabilecegimiz puani almak zorundayiz bu iki hafta . En azindan motivasyonumuzu bozmayacak sonuclar almali ve daha da onemlisi mucadele etmeliyiz. Ve tabi ki konya malatya ve kayseri den iki haftada kopmamaliyiz. O zaman kalan 5 macta kendimize yetecek puanlari toplayacagimiza inaniyorum. Hakettigimiz 3 puani alamafigimiza uzuluyoruz. İnsallah sezon sonunda elimizden kacirdigimiz 2 puani aramayiz.
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