Mustafa Reşit Akçay ne yapacak?

Ankaragücü'nde Ante Kulusiç'in Gazişehir maçında sarı kart alarak cezalı duruma düşmesi nedeni ile stoper sıkıntısı gün yüzüne çıktı.

Alihan Kubalas'ın da geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesih etmesi sonrası kadro derinliğinde sorun yaşayan Ankaragücü'nde yeni bir kriz daha oluştu.

Bu hafta oynayacağı Başakşehir maçında orjinal mevkisi stoper olan sadece Pazdan'ın kalması nedeni ile Mustafa Reşit Akçay'ın kime şans vereceği henüz bilinmiyor.

Takımın toplanması ardından yapılacak çalışmalarda kadrosunu şekillendirmeye başlayacak Akçay'ın, özellikle Başakşehir ileri ucundaki dinamik oyunculara karşı işinin çok kolay olmadığı bir gerçek.

SAKAT VE BAŞKA CEZALI OYUNCU YOK.

Ankaragücü'nde Kulusiç'ten başka cezalı ve sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor.