Mustafa Reşit Akçay: Takımın mücadele gücü ve teslim olmayan bir ruhu var

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında "6 ya da 7 pozisyon vardı ama sonuçta hangi kelimeleri hangi cümleleri bulup konuşursak sonuç değişmiyor. Güzel olan birşey var. Takımın mücadele gücü ve teslim olmayan bir ruhu var. Şimdi 'Onu sürdürebilecek miyiz' ona bakacağız. Sürdürmeliyiz bunu. İyi taraf bu. Sonuç 3 puan olmadı 1 puan ama buna da şükür demeliyiz. Çünkü 7 maç daha var. Bu yolculukta her an herşey olabilir. Mesela bugün Çaykur Rizespor'un, Galatasaray'a karşı kazanması gibi. Bizde favori olan takımlara karşı üstünlük sağlayabiliriz. Bu ikinci yarıdaki oyun bizi arkamızdan iten bir güç olacak. Bunu kullanacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçı için iyi bir itici güç oldu. Kazandığımız 1 puan belkide bu itici güçle daha yüksek puanlara gidilebilir. Mutluyuz evet ikinci yarı için öyle söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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