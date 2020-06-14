Scarione: 3 puan için gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum

Ankaragücü'nde forma giyen Cebrail Karayel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza 3 puanla dönmek istedik ama bugün bu maçtan 1 puanla döndük. Çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Bir takımın galip gelmesi için herşey yapıldı bugün. Futbol şansı sanırım yanımızda değildi. O yüzden 1-1'lik skorla ayrılıyoruz. Deplasmanda 1 puan yine iyidir. Önüzmüzdeki hafta zor bir maç var. Taraftarlarımızdan yoksunuz ama 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Scarione "Tabii biz bugün buraya 3 puan için geldik. 3 puan içinde gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. Maçın büyük bir bölümüne hakimdik. Bugün sahada pozitif ve doğru şeyler yaptık. Fakat beraberlikten sonra bir türlü ikinci golü, galibiyet golünü bulamadık. O yüzden bir puanla ayrılıyoruz buradan. Önümüzdeki maçlar için iyi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.