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Scarione: 3 puan için gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum
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SCARİONE: 3 PUAN İÇİN GEREKLİ MÜCADELEYİ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM

Scarione: 3 puan için gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum

Ankaragücü'nden Cebrail Karayel ve Scarione 1-1 biten Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü'nde forma giyen Cebrail Karayel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada  "Taraftarlarımıza 3 puanla dönmek istedik ama bugün bu maçtan 1 puanla döndük. Çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Bir takımın galip gelmesi için herşey yapıldı bugün. Futbol şansı sanırım yanımızda değildi. O yüzden 1-1'lik skorla ayrılıyoruz. Deplasmanda 1 puan yine iyidir. Önüzmüzdeki hafta zor bir maç var. Taraftarlarımızdan yoksunuz ama 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Scarione "Tabii biz bugün buraya 3 puan için geldik. 3 puan içinde gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. Maçın büyük bir bölümüne hakimdik. Bugün sahada pozitif ve doğru şeyler yaptık. Fakat beraberlikten sonra bir türlü ikinci golü, galibiyet golünü bulamadık. O yüzden bir puanla ayrılıyoruz buradan. Önümüzdeki maçlar için iyi diye düşünüyorum."  şeklinde konuştu.
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