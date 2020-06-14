Scarione: 3 puan için gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum

Ankaragücü'nde forma giyen Cebrail Karayel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza 3 puanla dönmek istedik ama bugün bu maçtan 1 puanla döndük. Çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Bir takımın galip gelmesi için herşey yapıldı bugün. Futbol şansı sanırım yanımızda değildi. O yüzden 1-1'lik skorla ayrılıyoruz. Deplasmanda 1 puan yine iyidir. Önüzmüzdeki hafta zor bir maç var. Taraftarlarımızdan yoksunuz ama 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Scarione "Tabii biz bugün buraya 3 puan için geldik. 3 puan içinde gerekli mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. Maçın büyük bir bölümüne hakimdik. Bugün sahada pozitif ve doğru şeyler yaptık. Fakat beraberlikten sonra bir türlü ikinci golü, galibiyet golünü bulamadık. O yüzden bir puanla ayrılıyoruz buradan. Önümüzdeki maçlar için iyi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.