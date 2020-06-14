Ankaragücü, Gaziantep kalesini geçemedi

Liglere verilen aranın ardından ilk maçında Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 51. dakikada Scarione kaydetti.
TAKIMLARIN İLK 11'LERİ
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet Demir
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Pinto, Scarione, Lobzhanidze, Lukasik, Gerson Rodrigues, Orgill
Karşılaşmanın 4. dakikasında Ankaragücü'nden Pinto girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan oyunu durdurdu.
16. dakikada Scarione'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top havalandı. Kaleci Günay, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Maxim, Ante Kulusic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Gaziantep FK, 25. dakikada Maxim'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Ankaragücü'nden Lukasik, 32. dakikada Kayode'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören isim oldu.
34. dakikada Djilobodji'nin yaptığı hatayla topla buluşan Rodrigues, rakip ceza sahasına girdi. Rodrigues'in müsait pozisyonda yaptığı sert vuruş direkten döndü. İlk yarı 1-0 sona erdi.
Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Orgill'in pasıyla ceza saha dışında topla buluşan Scarione, 51. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1
73. dakikada Ankaragücü'nde Pinto'nun yerine Seğdat Ağçay oyuna dahil olurken, 77. dakikada Orgill yerini İlhan Parlak'a bıraktı.
Oyunun tepmosu iyice düşerken 83. dakikada Ankaragücü'nde beraberlik golünü kaydeden Scarione yerini Michalak'a bırakırken, Cebrail Karayel, Saba Lobzhanidze'nin yerine oyuna girdi.
Ankaragücü atağında 88. dakikada ceza sahasının dışından şansını deneyen Sedat Ağçay'ın vuruşunda top auta gitti.
Mücadelenin 89. dakikasında Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nin vuruşunda Günay gole geçit vermedi.
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