Berat Ayberk Özdemir: Bu galibiyet maça gelemeyen taraftarımıza gelsin

Gençlerbirliği'ne 63. dakikada attığı golle galibiyeti getiren Berat Ayberk Özdemir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Ben girdikten sonra maçta 3 gol oldu. Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Uzun bir pandemi sürecinden sonra sahalara döndük. Bizde bu yeşil zemine çıktığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet tribünleri dolduramayan taraftarlarımıza gelsin. Bizleri evden desteklediler. Kulüpten uğurlarken yaklaşık 100 tane taraftarımız vardı. Bizi meşalelerle uğurladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet onlara gelsin. Sadece idmanlar bir yere kadar yetiyor. Çünkü o atmosferi yaşamayı özlüyorsun. Çok özlemiştik. Uzun bir aradan sonra galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Kaleci Nordfeldt, herkesin elinden geleni yaptığını belirterek "Hazırlık maçı oynama şansımız olmadı. Olması gerek bir durumdu. Hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. Hazırlık maçıda yapmamız gerekiyordu. Böyle bir şansımız olmadı. Herkesin bu durumu kabul etmesi gerekiyordu. Önemli olan her zaman sağlık ama önlem alındığı sürece futbol oynanmaya devam etmeli. Hem bu ülke için hemde bizler için iyi olan birşey. Herkesin elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Çok önemli bir maç oldu bizim için. Onlar içinde çok önemliydi. Kayserispor maçından da 3 puan alarak bunu taçlandırmak istiyoruz." dedi.