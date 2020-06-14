Hamza Hamzaoğlu: İyi bir başlangıç yaptık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yayıncı kuruluşa verdiği demeçte iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizerek, "Zor bir karşılaşma oldu bizim açımızdan. Herhalde 3 ay aradan sonra ilk defa maç oynamak birde kendi saha avantajımızla beraber kazanmayı çok istemek. Maça başladığımızda biraz bizi farklı bir oyuna sevk etti. Her top sanki hücum yapmamız gerekli gibi bir an önce skoru yakalamak gerekir gibi çok hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olamadık. Çünkü daha pas oyununu tercih etmemiz gerekiyordu maç başında. Rakip alana yerleştikten sonra hücum düşünmemiz gerekiyordu. Ama heyecanlandı oyuncularım. İkinci yarıda oyunu biraz daha düzelttik. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Belki bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim bugün oyun anlamında. Biz daha çok pozisyon ürettik. Attığımız gollerle kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık. Bu maç gerçekten bizim için çok önemliydi. Konyaspor kazandığı takdirde bizim üstümüze geçecekti. Önümüzde Kayserispor maçı var oraya biraz daha güvenli gideceğiz. Orada da biraz daha iyi bir oyunla iyi bir sonuçla dönmeye gayret edeceğiz. Bundan sonraki maçlar bugün olduğu gibi geçecek." ifadelerine yer verdi.

Uzun bir aranın ardından oynanan karşılaşmanın beklenilen gibi olmadığını belirten Hamza Hamzaoğlu, "Uzun bir aradan sonra kendi sahamızda ve önemli bir maç. Kazanma arzusu bir hayli yüksekti. Fakat nasıl kazanacağımızı bir türlü maçın başında akıl edemedik. Ama yinede zor olan bir maçı bu şekilde kazanmış olmak bile bizi mutlu etti." şeklinde konuştu.