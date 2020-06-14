Gençlerbirliği 3 puanla başladı

Gençlerbirliği liglere verilen aranın ardından ilk karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma sonunda Başkent takımı 2-1 galip geldi. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat Ayberk Özdemir kaydetti.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Erdem, Flavio, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu, Seuntjens

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Hadziahmetovic, Johnsson, Hurtado, Shengelia, Bajic, Milosevic

Düşük tempoyla başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takımda kontrollü bir görüntü çizdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte vuruş yapan Seuntjens'in şutu yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk 35 dakikasında Gençlerbirliği'nin isabetli şutu bulunmazken, konuk ekibin rakip kaleye bir isabetli şutu oldu.

36. dakikada ev sahibi takımda Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

Gençlerbirliği'nde Mats Seuntjens'in yerine Berat Ayberk Özdemir oyuna dahil oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Gençlerbirliği'nden Sio, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ancak önemli bir sorunu olmadığı için oyuna kaldığı yerden devam etti.

Stancu'nun sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında tamamlayan Sio, 59. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak 62. dakikada konuk ekip, Jevtovic'in golüyle skoru 1-1 eşitledi.

65. dakikada Gençlerbirliği'nde Sessegnon'un yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.

Berat Ayberk Özdemir, ceza sahası içinden şık bir vuruşla 83. dakikada skoru 2-1 yaptı.