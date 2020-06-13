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Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, KONYASPOR'U KONUK EDİYOR

Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği yarın sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son karşılaşmasında 14 Mart'ta Yukatel Denizlispor'a konuk olmuş ve 1-0 mağlup olmuştu.

Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak olan Başkent takımı, ligde 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

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