Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son karşılaşmasında 14 Mart'ta Yukatel Denizlispor'a konuk olmuş ve 1-0 mağlup olmuştu.
Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak olan Başkent takımı, ligde 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları devam eden Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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