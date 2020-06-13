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Ankaragücü'nde Gaziantep FK karşısında bir eksik
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ANKARAGÜCÜ'NDE GAZİANTEP FK KARŞISINDA BİR EKSİK

Ankaragücü'nde Gaziantep FK karşısında bir eksik

Ankaragücü, yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK iie karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'deki son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, 3 ay sonra deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemliğini  hakem Mete Kalkavan yapacak.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Başkent takımı, ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, son 4 maçında galip gelemeyen Gaziantep FK ise topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ankaragücü'nde sakatlığı devam eden Orkan Çınar, Gaziantep karşılaşmasında görev alamayacak.

 

 
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