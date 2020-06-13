Ankaragücü'nde Gaziantep FK karşısında bir eksik

Süper Lig'deki son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, 3 ay sonra deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Kalyon Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemliğini hakem Mete Kalkavan yapacak.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Başkent takımı, ligde 23 puanla 17. sırada yer alırken, son 4 maçında galip gelemeyen Gaziantep FK ise topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.
Ankaragücü'nde sakatlığı devam eden Orkan Çınar, Gaziantep karşılaşmasında görev alamayacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.