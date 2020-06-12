Ankaragücü'nde çalışmalar devam ediyor

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular bir süre ayak tenisi çalışması yaptı. Top kapma ve duran top çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.



Sakatlığı devam eden Orkan Çınar antrenmanda yer almazken, cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.



Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert de izledi. Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı son antrenmanla devam edecek ve ardından hava yolu ile Gaziantep'e gidecek.