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Ankaragücü'nde çalışmalar devam ediyor
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ANKARAGÜCÜ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankaragücü'nde çalışmalar devam ediyor

Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular bir süre ayak tenisi çalışması yaptı. Top kapma ve duran top çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı devam eden Orkan Çınar antrenmanda yer almazken, cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert de izledi. Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı son antrenmanla devam edecek ve ardından hava yolu ile Gaziantep'e gidecek.
Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor
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