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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Pazar günü Eryaman Stadı’nda Konyaspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

 
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