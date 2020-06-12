Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Pazar günü Eryaman Stadı’nda Konyaspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi.