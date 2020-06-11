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Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor
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ANKARAGÜCÜ'NDE GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Adaptasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan Orkan Çınar antrenmanda yer almazken, sakatlığı düzelen İlhan Parlak ise takımla çalışmalara başladı.

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımda cezalı oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

Başkent takımı, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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