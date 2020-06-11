Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Adaptasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı bulunan Orkan Çınar antrenmanda yer almazken, sakatlığı düzelen İlhan Parlak ise takımla çalışmalara başladı.
Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımda cezalı oyuncunun bulunmadığı belirtildi.
Başkent takımı, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.