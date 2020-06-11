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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı öncesi taktik idman
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ TAKTİK İDMAN

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı öncesi taktik idman

Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman daha sonra tam saha ve yarı sahada oynanan taktik çift kale maç ile sona erdi.
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