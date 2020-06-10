PTT Spor, Semra Özer transferini duyurdu

PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan Semra Özer'i transfer etti.
26 yaşındaki pasör çaprazı oyuncu, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan önce Bolu Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor'da forma giymişti.
1994 doğumlu oyuncu 184 cm boyunda...
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.