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PTT Spor, Semra Özer transferini duyurdu
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PTT SPOR, SEMRA ÖZER TRANSFERİNİ DUYURDU

PTT Spor, Semra Özer transferini duyurdu

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor, pasör çaprazı Semra Özer ile anlaşma sağladı.

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PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan Semra Özer'i transfer etti.

26 yaşındaki pasör çaprazı oyuncu, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan önce Bolu Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor'da forma giymişti.

1994 doğumlu oyuncu 184 cm boyunda...

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