Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tam gaz

Konyaspor ile Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada pas çalışması ve üç takımlı turnuva ile sona erdi.