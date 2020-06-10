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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tam gaz
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tam gaz

Gençlerbirliği, Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Konyaspor ile Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada pas çalışması ve üç takımlı turnuva ile sona erdi.
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