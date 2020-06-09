Osmanlıspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Başkent takımı, günün ilk antrenmanı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelin katılımıyla saha kenarında kurban kesti. Sakatlıklardan uzak, kazasız belasız ligi tamamlama temennisiyle kesilen kurban kanını oyuncular alınlarına ve ayakkabılarına sürdü.

Mor-sarılı ekip, teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve saha kenarına kurulan istasyonlarda yapılan koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı. 5’e 2 top kapma oyununun ardından interval koşularla antrenmana devam eden oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

Akşam antrenmanına ısınma koşusuyla başlayan takım koordinasyon ağırlıklı çalışmayla antrenmanı devam ettirdi. Saha kenarında sprint çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda dönüşümlü olarak 1’e 1 ve 4’e 4 oyuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılılar açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

Hafif adale ağrıları bulunan Todorovic ve Kasım Sun tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

AASKF BAŞKANI KANDAZOĞLU'NDAN ZİYARET

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ve TRT Spor Spikeri Murat Çimen, Osmanlıspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkanlık görevinde başarı dileklerinde bulunan AASKF Başkanı Kandazoğlu ve Spor Spikeri Çimen gündeme dair sohbet etti. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu, “Eski dostlarımı yıllar sonra tekrar görmek mutluluk verici. Tüm dünya zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Allah’ın izniyle bunu da atlatacağımız güzel günler gelecektir. Kadim dostum Kandazoğlu işinde başarılı değer verdiğim birisidir. Bundan sonraki süreçte kendisi ve başkanlığını yürüttüğü Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’yla yakın temas halinde olacağız. Birbirimize destek olduğumuz sürece de ileride güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.