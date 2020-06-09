Yağmur Mislina Kılıç, PTT Spor'da

Başkent takımı, son iki yıldır Türk Hava Yolları forması giyen Yağmur Mislina Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kariyerinde daha önce FMV Işık Spor, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Galatasaray, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, THY, Beşiktaş, Kale 1957 takımlarında forma giydi.
1996 doğumlu olan oyuncu 191 cm boyunda...
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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