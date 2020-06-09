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Yağmur Mislina Kılıç, PTT Spor'da
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YAĞMUR MİSLİNA KILIÇ, PTT SPOR'DA

Yağmur Mislina Kılıç, PTT Spor'da

Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor, Yağmur Mislina Kılıç'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

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Başkent takımı, son iki yıldır Türk Hava Yolları forması giyen Yağmur Mislina Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kariyerinde daha önce FMV Işık Spor, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Galatasaray, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, THY, Beşiktaş, Kale 1957 takımlarında forma giydi.

1996 doğumlu olan oyuncu 191 cm boyunda...

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