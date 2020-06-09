Gençlerbirliği'nde, Konyaspor hazırlıkları sürdü

Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanacak ilk karşılaşmada Konyaspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği iki günlük izinin ardından bugün yeniden çalışmalarına devam etti.
Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde oynanan dar alanda taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmanın ardından bugün 17 yaşına giren Abdullah Şahindere için pasta kesildi. Abdullah’a ilk dilimi altyapı takımlarından da arkadaşı olan Gökhan Altıparmak ikram etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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