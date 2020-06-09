Ankaragücü kahvaltıda bir araya geldi

Ankaragücü Kulüp başkanı Fatih Mert, Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, aileleri ile birlikte kahvaltıda bir araya geldiler.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda Fatih Mert ve eşi, futbolcu ve aileleri ile bir süre sohbet ettiler.

Başkent takımı, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesi moral depoladı.