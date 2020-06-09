Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından heyecan 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmalarıya başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 27. haftasıyla devam edecek olan Süper Lig maçlarının hakemlerini duyurdu.
İşte Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
12 HAZİRAN CUMA
21:00 Göztepe - Trabzonspor (Zorbay Küçük)
21:00 Fenberbahçe - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
18:30 Başakşehir - Alanyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
21:00 Beşiktaş - Antalyaspor (Ümit Öztürk)
14 HAZİRAN PAZAR
18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor (Alper Ulusoy)
21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
15 HAZİRAN PAZARTESİ
21:00 Sivasspor - Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)
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