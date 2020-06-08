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Yulia Gerasymova bir sezon daha Karayollları'nda
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YULİA GERASYMOVA BİR SEZON DAHA KARAYOLLLARI'NDA

Yulia Gerasymova bir sezon daha Karayollları'nda

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin Ankara temsilcilerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor.

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Başkent takımı, iki yıldır takımda forma giyen Ukraynalı oyuncu Yulia Gerasymova ile prensip anlaşmasına vardı.

1989 doğumlu Gerasymova, orta oyuncu olarak forma giyiyor. Tecrübeli oyuncu, Karayolları'ndan önce bir diğer Ankara ekibi TED Ankara Kolejliler için mücadele etmişti.

Uzun yıllar Khimik'de forma giyen oyuncu, 2015-2016 sezonunu Orbita'da geçirdikten sonra 2016 yılında TED Ankara Kolejliler'e gelmişti.

 

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