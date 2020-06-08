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Ankaragücü'nde, Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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ANKARAGÜCÜ'NDE, GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARI

Ankaragücü'nde, Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

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Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, oyuncular dinamik ısınma ile başladı.

Yapılan adaptasyon antrenmanından sonra takım ana bölümde taktiksel bir oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Orkan Çınar yapılan antrenmanda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan İlhan Parlak takımdan ayrı çalıştı. Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımda cezalı oyuncu yer almıyor.

Ankaragücü, çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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