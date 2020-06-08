Ormanspor, Holloway'i renklerine bağladı

Kulüp tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius Takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'a OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaundluk performans sergiledi.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce Türkiye'de Aliağa ve İstanbul BB'de forma giymişti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.