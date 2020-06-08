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Ormanspor, Holloway'i renklerine bağladı
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ORMANSPOR, HOLLOWAY'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Ormanspor, Holloway'i renklerine bağladı

Ormanspor, son olarak Litvanya ekibi Vilnius'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Terrell Holloway'i kadrosuna kattı.

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Kulüp tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius Takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'a OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaundluk performans sergiledi.

Tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce Türkiye'de Aliağa ve İstanbul BB'de forma giymişti.

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