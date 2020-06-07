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Ziraat Bankası'nda yol ayrımı
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ZİRAAT BANKASI'NDA YOL AYRIMI

Ziraat Bankası'nda yol ayrımı

Ziraat Bankası, 27 yaşındaki orta oyuncu Koray Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "300 maçtır iyi günde, kötü günde birlikte mücadele ettik. Seni unutmayacağız. Teşekkürler Koray Şahin." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası, daha önce Raydel Hierrezuelo, Yadrian Escobar ve Cristian Poglajen ile yollarını ayırmıştı.

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