Ziraat Bankası'nda yol ayrımı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "300 maçtır iyi günde, kötü günde birlikte mücadele ettik. Seni unutmayacağız. Teşekkürler Koray Şahin." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası, daha önce Raydel Hierrezuelo, Yadrian Escobar ve Cristian Poglajen ile yollarını ayırmıştı.