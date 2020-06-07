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Keçiörengücü kuvvet çalışması gerçekleştirdi
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KEÇİÖRENGÜCÜ KUVVET ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Keçiörengücü kuvvet çalışması gerçekleştirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sahada ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Aktepe Stadı'nda gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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