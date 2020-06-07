Yenimahalle Belediyesi SK'da iç transfer tamam

Yenimahalle Belediyesi SK, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Koronavirüs salgını sebebiyle ligde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklamasından sonra 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla sezonu 2’nci sırada bitirdi. EHF Avrupa Ligi’nde ve gelecek sezonda başarıyı hedefleyen Yenimahalle’nin melekleri, 12 oyuncusu ile yeniden sözleşme imzalayarak güçlü kadrosunu korumayı başardı.
2020-2021 Hentbol sezonunda Yenimahalle’ye yeni galibiyetleri kazandırmak isteyen Yenimahalle Belediyesi SK; Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Fatma Ay Babür (kaleci), Fatma Atalar (orta oyun kurucu), Bilgenur Öztürk (sağ oyun kurucu), Sabiha Gökçimen (sol oyun kurucu), Ceylan Aydemir, İlayda Dikbaş, Elif Yaren Uzun, Gülcan Tügel (sol kanat), Nurceren Akgün, Esra Ertap Koyunoğlu (pivot) ile sözleşme imzaladı.
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