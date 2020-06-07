﻿
Yenimahalle Belediyesi SK'da iç transfer tamam
﻿
Site İçi Arama
﻿

YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK'DA İÇ TRANSFER TAMAM

Yenimahalle Belediyesi SK'da iç transfer tamam

Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde elde ettiği galibiyetlerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi SK, iç transferde 12 oyuncusuyla anlaşarak sözleşmeleri yeniledi.

720 Okunma

Yenimahalle Belediyesi SK, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Koronavirüs salgını sebebiyle ligde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklamasından sonra 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla sezonu 2’nci sırada bitirdi. EHF Avrupa Ligi’nde ve gelecek sezonda başarıyı hedefleyen Yenimahalle’nin melekleri, 12 oyuncusu ile yeniden sözleşme imzalayarak güçlü kadrosunu korumayı başardı.

2020-2021 Hentbol sezonunda Yenimahalle’ye yeni galibiyetleri kazandırmak isteyen Yenimahalle Belediyesi SK; Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Fatma Ay Babür (kaleci), Fatma Atalar (orta oyun kurucu), Bilgenur Öztürk (sağ oyun kurucu), Sabiha Gökçimen (sol oyun kurucu), Ceylan Aydemir, İlayda Dikbaş, Elif Yaren Uzun, Gülcan Tügel (sol kanat), Nurceren Akgün, Esra Ertap Koyunoğlu (pivot) ile sözleşme imzaladı.

ETİKETLER
Fatih Çintimar: Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız
Ormanspor, Holloway'i renklerine bağladı
Ziraat Bankası'nda yol ayrımı
Keçiörengücü kuvvet çalışması gerçekleştirdi
Osmanlıspor hız kesmiyor
Ziraat Bankası, Martin Atanasov ile prensipte anlaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿