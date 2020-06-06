Osmanlıspor hız kesmiyor

Batıkent Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ali Güneş nezaretinde mor-sarılı ekip, günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas ve minyatür kalelere şut çalışması yapan oyuncular, teknik pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Mor-sarılı ekip, akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra gruplar halinde interval koşusuna geçti. Antrenmanın son bölümünde şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı bitirdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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